رغم كورونا.. مصريون في الإسكندرية يخرجون في مسيرة جديدة حاملين مجسم الكعبة

أثار عدد كبير من المصريين في محافظة الإسكندرية شمال مصر، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تجمعهم بمسيرات في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، والهتاف ضد انتشار فيروس كورونا والاحتفال بقدوم شهر رمضان.

وحمل المواطنون مجسما للكعبة المشرفة، وطافوا بها في شوارع المدينة مع التصفيق والتكبير حولها قائلين "مفيش كورونا"، وذلك رغم فرض الدولة المصرية إجراءات صارمة حيال التجمعات من خلال الالتزام بالتباعد الاجتماعي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من مقاطع الفيديو التي يظهر فيها بعض سكان مدينة الإسكندرية، زاعمين أنهم من منطقة محرم بك، وانتقدوا بشدة ما يفعله سكان هذه المحافظة التي تعد العاصمة الثانية لمصر بعد القاهرة، مؤكدين رفضهم للتجمعات لأنها سبب انتشار فيروس كورونا، بحسب منظمة الصحة العالمية، وأن ما يفعلونه يعد خرقا للإجراءات الاحترازية التي اتخذها المسؤولون في مصر.

ولاقت الفيديوهات انتشارا كبيرا بين المتابعين، وأطلقوا على تلك المسيرات مصطلح "زفة الكعبة"، وعلقت متابعة تُدعى زيزي إبراهيم قائلة: "وعي المواطنين بدأ يبان في الإسكندرية بقوة إحنا مش هناخد في إيد فيروس كورونا غــلوة".

وأضاف عمر رشوان قائلا: "الإسكندرية (أهالي محرم بك) طبعًا عرفنا عنهم محاربتهم لفيروس كورونا الدخيل الوحش، من شوية قاموا عاملين زفة بفوانيس وفانوس على شكل الكعبة قبل ما يعلقوها احتفالا بشهر رمضان، اسكندرية يا دولة #لنا_الله #يوميات_الحظر_السعيدة #حسبي_الله".

وكتب سيف أحمد قائلا: زفة لمجسم الكعبة في الإسكندرية بمحرم بك إنهم يدعون لدين جديد حسبى الله ونعم الوكيل".

وأورد أحد المتابعين ويدعى محمد فهمي تعليقا، أوضح من خلاله أن ما فعله أهالي منطقة محرم بك هي طقوس سنوية لديهم، وأن سكان المحافظة يصنعون كل عام مجسما للكعبة ويعلقونه فكتب قائلا: "رغم الحظر أهالي محرم بك يخرجون في زفة الكعبة احتفالا بقدوم شهر رمضان، وهي عادة سنوية عندهم".

ولم تتخذ الأجهزة الأمنية في مصر حتى الآن أي إجراء حيال ما حدث، فيما أكد أحد سكان المحافظة في تصريحات، بأن الفيديوهات المنتشرة حقيقية وأن سكان الإسكندرية كل عام يقومون بصنع مجسم للكعبة وفوانيس ويحتفلون بقدوم شهر رمضان، منوهًا أنه يتم تعليقها في الشوارع، ولكن خروجهم في مسيرات هو ما يثير الدهشة.

وسجلت مصر حتى مساء الخميس، 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى معدل إصابات يومي منذ بدء أزمة الفيروس كورونا، كما سجلت 11 حالة وفاة، فيما أعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان لها أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بكورونا حتى الخميس بلغ 3891 حالة، من بينها 1004 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و287 حالة وفاة.