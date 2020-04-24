الجزائر تخفف إجراءات الحجر.. وترفع الغلق التام عن أكبر بؤرة لكورونا

أعلنت الحكومة الجزائرية، تخفيف إجراءات الحجر الصحي للوقاية من فيروس كورونا، في كافة المحافظات، بما فيها البليدة أكبر بؤرة للفيروس القاتل في البلاد.

جاء ذلك في بيان لحكومة عبدالعزيز جراد، صدر ليلة الجمعة.

وبعدما ظلت البليدة رهينة غلق تام منذ شهر ونصف، قررت السلطات فتح المدينة، مع فرض حظر تجوال من الثانية بعد الظهر إلى السابعة صباحا، في خطوة متزامنة مع بدء شهر رمضان.

وجرى تقليص فترة حظر التجوال في العاصمة الجزائر و8 محافظات أخرى، حيث سيصبح من الخامسة عصرًا إلى السابعة صباحًا، فيما سيستمر حظر التجوال في 38 محافظة أخرى بين السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات من إعلان تعافي 151 مصابًا مقابل تسجيل 5 وفيات و97 إصابة إضافية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 407 وعدد الإصابات إلى 3007 حالة مؤكدة، بينما قفز إجمالي المتعافين إلى 1355 شخصًا.

وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أعلن في وقت سابق عن "مراجعة وشيكة لإجراءات الحجر الصحي، تماشيًا مع تطور الوضع في الميدان"، بشأن وباء كورونا المستجد.

وشدد تبون في رسالة وجهها إلى الأمة، أنه "وجه الحكومة لاتخاذ "إجراءات قريبة لصالح المتمرسين في جميع أطوار التعليم، وعلى أولياء الطلاب ألا يقلقوا".

ودعا الرئيس الجزائري مواطنيه إلى "مزيد من التضامن والتآزر، والتحلي بأعلى درجات الانضباط، والصبر، واليقظة".

وقال إنه "كلما تحسنت المؤشرات هنا وهناك، اقتربنا من العودة إلى حياتنا العادية".