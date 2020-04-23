إصابة وزير الشباب الغيني يفيروس كورونا

أعلن وزير الشباب وتشغيل الشباب الغيني مختار جيالو، إصابته بفيروس كورونا.

وقال جيالو، في تغريدة على تويتر، مساء الخميس، إن نتيجة اختبار كورونا لديه ظهرت إيجابية، بعدما خضع للفحوصات إثر معاناته من أعراض الإصابة بالفيروس.

وأضاف: "إنني في أياد أمينة، لا تقلقوا، وأتمنى أن أوافيكم بأخبار سارة في أقرب وقت".

وبهذا أصبح جيالو، رابع وزير في غينيا يتعرض للإصابة بكورونا.

يشار إلى أن الأمين العام للحكومة، وزير الدولة سيكو كوروما، ورئيس لجنة الانتخابات الوطنية، أمادو ساليق كيبي، توفيا جراء الإصابة بالفيروس.

وحسب الإحصائيات الأخيرة، بلغ عدد المصابين بكورونا في غينيا 862، توفي منهم 6 أشخاص، بينما تماثل 170 شخصا للشفاء.

وحتى مساء الخميس، أصاب فيروس كورونا أكثر من مليونين و710 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 190 ألفا، وتعافى أكثر من 743 ألفا، وفق موقع "worldmeter" المختص برصد ضحايا الفيروس.