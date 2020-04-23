المغرب يفرض حظر تجول ليليا مع الأول من شهر رمضان

أعلن المغرب، مساء يوم الخميس، عن حظر تنقل ليلي يكون من الساعة الـ7 مساء إلى الساعة الـ5 من صباح اليوم التالي، ابتداء من الأول من شهر رمضان الكريم، وذلك في إطار سعيه للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الداخلية: إنه يمنع منعاً كلياً تنقل المواطنين خارج بيوتهم أو التواجد بالشارع العام خلال التوقيت المعلن عنه سواء بالنسبة للراجلين أو عبر استعمال وسائل النقل، باستثناء الأشخاص العاملين بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية.

وأكدت الوزارة أنه سيتم تفعيل إجراءات المراقبة الصارمة بحق أي شخص يتواجد بالشارع العام خارج الضوابط المعلنة، تحت طائلة تفعيل المتابعة القضائية في إطار أحكام مرسوم بقانون المتعلق "بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها".