التهاب المفاصل قد يؤدي للسرطان بـ7 طرق .. تعرف عليها‎

قد لا يبدو أن التهاب المفاصل والسرطان متصلان بعلاقة كبيرة، فأحدهما التهاب مزمن في المفاصل والآخر انتشار للخلايا الخبيثة.

ومع ذلك، فقد وجدت الأبحاث أن الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل، وخاصة التهاب المفاصل الروماتويدي، هم في خطر أكبر لأنواع معينة من السرطان.

ولإضافة مستوى أكبر من الفروق الدقيقة، تكشف نتائج الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي قد يكونون أقل عرضة للإصابة بأنواع معينة من السرطان، ولكن عندما يصابون بهذه الأشكال من السرطان، تميل الأعراض إلى أن تكون أسوأ.

على وجه التحديد، فإن الخطر العام لسرطان الثدي والجهاز الهضمي والكبد والقولون أقل لدى الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الرثياني.

ولسوء الحظ، فإن معدل الوفيات للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي وأشكال السرطان هذه أعلى بكثير.

وذكر موقع "Health and Human Research" أن هناك 7 طرق قد يؤدي بها التهاب المفاصل إلى السرطان، وهي:

الأدوية

اتضح أن بعض الأدوية المستخدمة لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، وبالمثل، فإن بعض الأدوية المستخدمة لعلاج السرطان يمكن أن تسبب التهاب المفاصل، حتى أن هناك نوعين من الأدوية التي تستخدم لعلاج الحالتين!

وبعض الأدوية المعنية هي مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، وأدوية نخر الورم، وحقن الكورتيكوستيرويد.

كما تم ربط الأدوية المضادة للروماتيزم المعدلة لسير المرض بسرطانات المثانة والمسالك البولية، وكذلك سرطان الغدد الليمفاوية، وسرطان الدم، والورم النقوي المتعدد.

وهناك بعض الجدل حول هذا الرابط، ولذا تأكد من طبيبك عن زيادة خطر الإصابة بالسرطان قبل البدء في تناول أي دواء جديد لالتهاب المفاصل.

النظام الغذائي

يرتبط النظام الغذائي الغني بالدهون مباشرة بمنتج معوي غير صحي، فعادةً، نمتلك توازنًا بين البكتيريا الجيدة والسيئة في أنظمتنا الهضمية، وعندما يُسمح للبكتيريا السيئة بالتكاثر أكثر من اللازم، فإننا نمرض.

وعندما يكون لدينا عدد كبير من البكتيريا الجيدة، فإن كل شيء يتعلق بالهضم يعمل بشكل أفضل.

واكتشف الباحثون الآن أن المنطقة الحيوية المعوية غير الصحية بشكل مزمن يمكن أن تسبب كلاً من التهاب المفاصل والسرطان.

ولتحقيق توازن أفضل، قم بتغذية البكتيريا الجيدة على مجموعة متنوعة من الأطعمة التي تحتوي على البريبايوتك؛ بأشياء مثل الثوم والبصل والموز والتفاح والخرشوف والهليون. والتي تحتوي على نوع من النشا المقاوم لا يتم هضمه مباشرة بواسطة أجسامنا ولكن بدلاً من ذلك تغذي البكتيريا الجيدة وتسمح لها بالنمو على الأشياء السيئة.

نمط الحياة

إن الاعتماد على الكحول أو التبغ هو عادة يمكن أن يثير الالتهاب، وهو المصدر الجذري للألم وراء التهاب المفاصل، ويسبب السرطان.

والعلاقة بين تعاطي التبغ والسرطان قد تم فهمها جيدًا لفترة طويلة، بالطبع، ولكنها أيضًا عامل في تطور التهاب المفاصل. كما سيضر التدخين المفاصل والأنسجة الضامة والعظام طالما تستمر في فعل ذلك.

ويتسبب التبغ أيضًا في تقليل فاعلية الأدوية المستخدمة لعلاج التهاب المفاصل.

كذلك فإن الأشخاص الذين يستهلكون الكحول بشكل منتظم هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان الفم والحلق والمعدة والكبد ونظام القولون والمستقيم.

ومن المرجح أيضًا أن يؤدي شرب الكحول إلى الإصابة بالنقرس، وهو شكل من أشكال التهاب المفاصل ينطوي على تكوين بلورات صلبة في المفاصل.

الاستجابة المناعية

يعد التهاب المفاصل الروماتويدي هو اضطراب في المناعة الذاتية حيث يرى الجسم عن طريق الخطأ أنسجته الصحية كغزاة خطرة.

وفي محاولة للشفاء، يهاجم الجهاز المناعي تلك الأنسجة، وهو يكون مفيدا إذا كان النسيج خطيرًا حقًا، ولكن عندما يتعلق الأمر بالتهاب المفاصل الروماتويدي، فهذه حالة هوية خاطئة.

ومع التهاب المفاصل الروماتويدي، لا يتوقف الجهاز المناعي عند المفاصل ولكنه يهاجم أيضًا القلب والعينين والعظام والرئتين والجلد.

وقد ارتبطت هذه الاستجابة المناعية الخاطئة بشكل مباشر بسرطان الجلد، ولكن الخلايا التالفة بشكل عام عرضة أيضًا لأنواع أخرى من السرطان.

النشاط المنخفض

عندما تؤلم مفاصلك، فقد تتردد في التحرك كما هو معتاد، لكن إذا قادك ألم التهاب المفاصل إلى تخطي التمارين، فسوف تنخفض صحة القلب والأوعية الدموية. وقد تحدث زيادة الوزن أيضًا، مما يضع المزيد من الضغط على المفاصل ويؤدي إلى مزيد من الالتهاب.

وإذا سمحت للألم أن يؤدي إلى نمط حياة غير مستقر ، فهذا يفتح الباب أمام السرطان، لذلك، يجب أن تستمر في التحرك بانتظام للحد من تأثير التهاب المفاصل على صحتك العامة.

التشخيص الخاطئ

بعض أنواع السرطان، خاصة تلك التي تحدث في العظام، يمكن أن تسبب آلامًا في المفاصل.

ومع ذلك، قد يتم تجاهل هذا الاحتمال إذا كان لديك العديد من عوامل الخطر لالتهاب المفاصل، لذا ساعد طبيبك في تشخيصك بشكل صحيح من خلال الاحتفاظ بدفتر مفصل لجميع أعراضك.

قد تحتاج أيضًا إلى الدفاع عن نفسك بقوة إذا شعرت أن تشخيص التهاب المفاصل غير صحيح، ولسوء الحظ، يحصل الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن غالبًا على رعاية متحيزة من قبل الأطباء؛ إذ يميل الأطباء إلى إرجاع كل مشكلة جسدية إلى الوزن دون التعمق أكثر، لكنك تعرف نفسك بشكل أفضل.

ففي حين أن السمنة هي عامل خطر لأمراض مختلفة، لا يمكن افتراض أنها تسبب أي شيء بدقة.

الالتهاب

يعد الالتهاب بشكل عام مصدر الألم للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل، فهو استجابة مناعية تحاول عزل جزء تالف من الجسم عن الأجزاء الصحية.

ويمكن أن يكون مفيدا في ظروف معينة، مثل العدوى الموضعية، ولكنه يصبح ضارا عندما تكون مزمنة.

وبمرور الوقت، يمكن أن يتسبب الالتهاب المزمن في تلف الحمض النووي ويؤدي إلى السرطان.