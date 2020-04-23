ماكرون: نحتاج حزمة إنقاذ أوروبية بين 5 و10 % من الناتج الإجمالي لمواجهة كورونا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن استجابة أوروبا للاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد تتطلب تحويلات مالية للمناطق الأشد تضررا، وليس مجرد قروض.

وأضاف عقب قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي عبر دائرة تلفزيونية، اليوم الخميس، أن حزمة الإنقاذ التي سيطرحها الاتحاد لبدء التعافي ينبغي أن تقدر بما يتراوح بين 5 و10 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه "يجري بحث عدة أدوات، لكن ما يهم هو أن تكون الاستجابة كبيرة بما يكفي".

وأوضح ماكرون أن الخلافات بشأن حجم وشكل حزمة الإنقاذ لا تزال قائمة، مضيفًا أن المشروع الأوروبي لن يكون له مستقبل إذا أخفقت الدول الأعضاء في مواجهة هذه "الصدمة الاستثنائية".