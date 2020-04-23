ميركل: قادة الاتحاد الأوروبي متفقون على الحاجة لصندوق لدعم التعافي‎

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الخميس، إن قادة الاتحاد الأوروبي اتفقوا على ضرورة العمل معا لإنشاء صندوق؛ من أجل المساعدة على التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا، وإن كانوا ما زالوا مختلفين حول بعض النقاط.

وقالت ميركل عقب مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لزعماء دول الاتحاد: إن مثل هذا الصندوق سيعود بالنفع أيضا على ألمانيا، وإنه سيتعين على برلين أن تزيد حجم مساهمتها في ميزانية الاتحاد الأوروبي في المستقبل.

وأبلغت الصحفيين: "كان من الواضح للجميع أننا نحتاج لمثل صندوق التعافي هذا.. أود أن أقول بوضوح كبير إن مثل هذا الحل المشترك ينسجم مع مصالح ألمانيا؛ لأنه لا يمكن لألمانيا أن تكون على ما يرام إذا لم تكن أوروبا على ما يرام."