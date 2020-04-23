بومبيو: أمريكا قد توقف تمويل منظمة الصحة العالمية بشكل دائم‎

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن منظمة الصحة العالمية تحتاج إلى إصلاح جذري عقب تعاملها مع جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة، وهي أكبر مانح للمنظمة، قد لا تستأنف تمويلها.

وأوضح بومبيو لشبكة فوكس نيوز، الأربعاء:"أعتقد أننا نحتاج للقيام بنظرة فاحصة إلى المنظمة،لقد أصلحنا ذلك في العام 2007، لذلك هذه ليست المرة الأولى التي يتعين علينا فيها التعامل مع عيوب هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة، نريد إصلاحًا، ونريد إصلاحًا هيكليًا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقف التمويل الأمريكي للمنظمة في، الأسبوع الماضي، متهمًا إياها بـ"التركيز على الصين" والترويج "لمعلومات صينية مضللة" عن الوباء، ونفى مسؤولو المنظمة ذلك، وأصروا على أنها اتسمت بالشفافية والانفتاح.

والولايات المتحدة أكبر مساهم في منظمة الصحة ومنحتها 400 مليون دولار العام الماضي ما يساوي تقريبًا 15% من ميزانيتها.