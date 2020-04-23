السعودية تسمح بفتح المطاعم في أوقات محددة خلال رمضان

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قررت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بفتح نشاط المطاعم في شهر رمضان المبارك، لتكون من الساعة الثالثة عصراً وحتى الساعة الثالثة فجراً، بحسب ما ذكره مصدر مسؤول في الوزارة. ويأتي تعديل الأوقات إلحاقا لما تم الإعلان عنه في وقت سابق، حيث تم السماح بتقديم خدمات المطاعم (ماعدا المركبات المتنقلة ومطاعم الحفلات ومطابخ الولائم) للطلبات الخارجية وعن طريق تطبيقات التوصيل أو أسطولها الخاص مع مراعاة الاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة، حتى الساعة العاشرة مساء في جميع مناطق المملكة. وشددت وزارة الداخلية للجميع أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة، ودعت للالتزام والتقيد بالتعليمات