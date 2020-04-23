السعودية تسمح بفتح المطاعم في أوقات محددة خلال رمضان

قررت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بفتح نشاط المطاعم في شهر رمضان المبارك، لتكون من الساعة الثالثة عصرا وحتى الساعة الثالثة فجرا.
وكانت السلطات السعودية قد قيدت معظم الأنشطة التجارية، بما فيها المطاعم، في إطار إجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية قول مصدر مسؤول في الوزارة، إن تعديل الأوقات "يأتي إلحاقا لما تم الإعلان عنه في وقت سابق، حيث تم السماح بتقديم خدمات المطاعم (ما عدا المركبات المتنقلة ومطاعم الحفلات ومطابخ الولائم) للطلبات الخارجية وعن طريق تطبيقات التوصيل أو أسطولها الخاص مع مراعاة الاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة، حتى الساعة العاشرة مساء في جميع مناطق المملكة".
وشددت وزارة الداخلية للجميع أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة، ودعت للالتزام والتقيد بالتعليمات لتحقيق المصلحة العامة.