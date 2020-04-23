من الكمامات إلى الفراولة.. ترشيد استخدام الموارد في مستشفى بأبوظبي

تتدلى عشرات من كمامات (إن-95) على حبل في غرفة مستشفى في أبوظبي لتطهيرها حتى يتسنى للفريق الطبي إعادة استخدامها في حالة حدوث نقص بسبب فيروس كورونا المستجد.

وبدأ مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، هذا الشهر، في تعقيم كمامات (إن-95) بالأشعة فوق البنفسجية، وهي طريقة تستخدمها المستشفيات الأخرى لزيادة الاستخدام لأكثر من مرة واحدة.

ونقلت وكالة رويترز عن مدير المعالجة الخاصة بالتعقيم جيسون أونجر في المشفى قوله: "نريد أن نضمن توفير كمامات (إن-95) لكل مقدمي الرعاية الصحية لدينا.. نصل لما يزيد قليلا عن 200 كمامة يوميا؛ الأمر الذي يزيد بشكل كبير من إمداداتنا، وسوف يساعدنا في حالة حدوث أي مشاكل في سلسلة التوريد".

ويعالج المستشفى أكثر من 100 مريض مصابين بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد، ويقوم حاليا بإجراء الاختبارات لأكثر من 800 شخص يوميا؛ للكشف عن الفيروس. ويستخدم الفريق الطبي بالكامل، الذي يعالج المرضى المصابين أو المصابين المحتملين، كمامات (إن-95)، التي تتميز بالإحكام والقدرة على تصفية الجسيمات المحمولة جوا.

ولهذه الكمامات أهمية كبيرة للغاية في حماية المتخصصين في الرعاية الصحية، وهي نادرة الوجود في كثير من الأماكن.

وفي الإمارات، التي كثفت إجراء اختبارات كورونا، أكثر من 8000 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، فيما تم تسجيل ما يزيد عن 50 وفاة.

وقال مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، إنه بدأ في تخزين معدات الوقاية الشخصية في الأيام الأولى للتفشي في البلاد في أواخر يناير كانون الثاني، وأصبح لديه ما يكفي من الإمدادات في الوقت الراهن. لكن الطلب زاد بشدة على مستوى العالم.

ومع ذلك، لم يتمكن من تخزين المنتجات لمطبخ المستشفى، مثل الفراولة ونبات الهليون (سكوم) والأعشاب؛ بسبب تأثر سلاسل التوريد العالمية. وتعتمد الإمارات بشكل كبير، مثل غيرها من دول الخليج العربية، على الواردات الغذائية.

وقال راجوبرادادي بيلاي، الذي يعمل في المطبخ لرويترز: "كنا نواجه تحديات كبيرة، لكنها أصبحت عند الحد الأدنى".