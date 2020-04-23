الإمارات تعدل مواعيد برنامج التعقيم الوطني خلال شهر رمضان

أعلنت دولة الإمارات، اليوم الخميس، تعديل مواعيد برنامج التعقيم الوطني، ليصبح من العاشرة ليلا وحتى السادسة صباحا، بدلاً من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة صباحا، والاستمرار بالسماح لمنافذ بيع المواد الغذائية والجمعيات التعاونية والبقالة والسوبر ماركت والصيدليات بالعمل على مدار 24 ساعة.

كما سمحت لمحلات تجارة اللحوم والخضروات والفواكه والمحامص والمطاحن والمسالخ والأسماك والبن والشاي ومحلات تجارة المكسرات والحلويات والشوكولاته بالعمل من السادسة صباحا وحتى العاشرة ليلاً.

ووفقًا لوكالة أنباء الإمارات، يأتي ذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وحرصاً من وزارتي الصحة ووقاية المجتمع والداخلية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على التسهيل على المواطنين والمقيمين خلال الشهر الفضيل.

وشددت وزارة الصحة وهيئة الطوارئ والأزمات على ضرورة تقيد المحال المصرح لها بالعمل بإجراءات الصحة والسلامة المعمول بها، والإرشادات الاحترازية المنصوص عليها، مع مراعاة ألا تتجاوز نسبة المتسوقين الـ 30% من السعة الاستيعابية الإجمالية، مع المحافظة على المسافة الآمنة مترين وفق مبدأ التباعد الاجتماعي، وذلك بهدف تقليل الزحام التزاما بالإرشادات الصحية والإجراءات الوقائية، وذلك في مواجهة فيروس كورونا المستجد.