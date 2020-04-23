تسجيل 7 وفيات و 1158 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعوية، اليوم الخميس، تسجيل 1158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 15% منها لسعوديين، و 85% لغير سعوديين، وغالبية الحالات مرتبط بالمسح النشط.

وأعلن المتحدث باسم الوزارة، خلال الإيجاز اليومي لمستجدات كورونا، تسجيل 7 وفيات جديدة في المملكة، ليصل عدد الوفيات إلى 121 حالة.

وذكر المسؤول السعودي أنه تم تسجيل 113 حالة تعافي في المملكة، ليصل إجمالي حالات التعافي 1925 حالة.

وأوضح أن إجمالي الحالات في المملكة 13930 حالة، بينها 11884 حالة نشطة، منها 93 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.