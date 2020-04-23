الإمارات تسجل 4 وفيات و 518 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، عن وفاة 4 حالات كانت مصابة بفيروس كورونا من الجنسية الآسيوية وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصة أنهم كانوا يعانون أمراضا مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 56 حالة.

وذكرت الوزارة، في المؤتمر اليومي للإعلان عن مستجدات الفيروس، أنها سجلت 518 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 8,756 حالة.

وقالت الوزارة إنها أجرت أكثر من 29,000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في البلاد بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 91 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 1,637 حالة.