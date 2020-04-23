تسجيل 90 وفاة جديدة بكورونا في إيران

ارتفع عدد الوفيات في إيران، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، إلى 5481 حالة، بعد تسجيل 90 حالة وفاة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، في إفادة صحافية، إنه "تم تسجيل 90 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تم تسجيل 1030 حالة إصابة جديدة".

وأضاف جهانبور، أن "عدد الوفيات ارتفع إلى 5481 فيما بلغ إجمالي الإصابات 87 ألف، و26 حالة" منذ ظهور فيروس كورونا في إيران، في 19 شباط/فبراير الماضي.

وأشار المسؤول الإيراني، إلى أن "هناك 3105 من المصابين بفيروس كورونا، يرقدون في مستشفيات البلاد في حالة صحية حرجة للغاية".