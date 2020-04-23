أطعمة تساعدك للتغلب على حرارة الصيف وأخرى عليك تجنبها

في حين أن فصل الصيف هذا العام سيكون في ظل الإغلاق والبقاء في المنزل نتيجة كورونا، إلا أن الأزمة قد تنحسر في أي وقت وسيتعين علينا العودة لروتين حياتنا الطبيعية وإنجاز مهامنا خلال الأيام الحارة.

مجلة "ذا هيلث سايت"، قدمت أطعمة تساعد في التغلب على حرارة الصيف وأخرى يجب تجنبها.

البطيخ

من أكثر الأطعمة شعبية في الصيف، ولكن قليلا من الناس يدرك أن البطيخ يحتوي على 91% من الماء بجانب أنه يساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم، كما يتميز بثرائه بمضادات الأكسدة والفيتامينات.

الخيار

من أفضل الخضراوات الغنية بالألياف والتي تساعد في حفاظ الجسم على رطوبته وتعزيزها، خاصة خلال الصيف، ويساعد أيضا على تعزيز الهضم.

البصل

بجانب فاعليته في تعزيز المناعة وثرائه بالفوائد، يأتي البصل من بين أكثر الأطعمة التي ترطب الجسم، كما يحتوي على "كيرسيتين"، والذي يعد مضادا طبيعيا للحساسية، ويتميز أيضا بخصائص تحمي من الإصابة بضربة الشمس.

أما الأطعمة التي عليك تجنبها فهي:

اللحوم المشوية

خلال أيام الصيف الحارة وبشكل عام، يُنصح بتجنب اللحوم المشوية، سواء لحوم الحيوانات والدجاج أو السمك، حيث تشكل بروتينات هذه اللحوم مواد كيميائية قد تزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، عند طهيها في درجات حرارة عالية.

لذا، يمكنك استبدالها بالخضراوات المشوية، وإذا أردت، يمكنك تناول اللحوم المشوية ولكن مع الحرص على تقطيعها إلى قطع صغيرة ورقيقة، بالإضافة إلى نقعها في التتبيلة قبل الطهي، حيث يقلل ذلك من تكوين المواد الكيميائية.

المثلجات

على الرغم من أن المثلجات تعد من المشروبات اللا غنى عنها في الصيف، إلا أنه يُنصح بتجنبها واستبدالها بالزبادي المجمد أو المشروبات الخالية من السكر.

ورغم مفعولها المؤقت لترطيب الجسم، أشار خبراء إلى أن نصف كوب من آيس كريم الفانيليا يحتوي على 145 سعرة حرارية، و58 مجم من الصوديوم، و8 جم من الدهون، بالإضافة إلى 17 جراما من الكربوهيدرات و32 مجم من الكوليسترول.

الطعام الحار

يمكن للأطعمة الحارة بالفعل زيادة حرارة الجسم في الصيف، وذلك نتيجة احتوائها على "كابسيسين"، الذي يعزز ارتفاع حرارة الجسم.

الشاي والقهوة

ينبغي تجنب أو تقليل هذه المشروبات، لأنها يمكن أن تزيد من حرارة الجسم، كما أن المشروبات التي تحتوي على الكافيين والسكر، تساهم في زيادة جفاف الجسم.

الصوص

ينصح الخبراء بتجنب الصوص بأنواعه بشكل عام، خاصة في الصيف، فبالإضافة إلى زيادة درجة حرارة الجسم، تحتوي بعض الأنواع على نسبة عالية من " غلوتامات أحادية الصوديوم" MSG، وهو محسن نكهة يُزعم أنه يسبب الربو والصداع وتلف الدماغ أيضا، كما يسبب الصوص شعور ابالانتفاخ والخمول.