البحرين تمدد إجراءات العزل العام بسبب كورونا لأسبوعين

قررت مملكة البحرين، اليوم الأربعاء، تمديد إجراءات العزل العام التي تستهدف الحد من تفشي فيروس كورونا لأسبوعين إضافيين بدءا من 23 أبريل/ نيسان وحتى السابع من مايو/ أيار، ببحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية.

وقالت الوكالة إن الإجراءات تشمل "الاستمرار في إغلاق دور السينما، وإغلاق المراكز الرياضية الخاصة وصالات التربية البدنية الخاصة بها، والاستمرار في اقتصار أنشطة جميع المطاعم والمرافق السياحية وأماكن تقديم الأطعمة على الطلبات الخارجية والتوصيل". إلى جانب إجراءات أخرى.

وسجلت البحرين 2009 حالات حتى الآن و7 حالات وفاة.