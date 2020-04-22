مصر تسجل 12 وفاة و169 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت مصر، اليوم الأربعاء، 169 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 3659 حالة، كما سجلت 12 حالة وفاة جديدة ليصل العدد الكلي للوفيات إلى 276 شخصا.

وقالت وزارة الصحة المصرية، في بيان اليوم، إنه تم خروج 65 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى اليوم.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1270 حالة، من ضمنهم الـ 935 متعافيًا.

وأضافت أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس في مستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.