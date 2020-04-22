وفيات كورونا تتخطى 45 ألفا في الولايات المتحدة

أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 45 ألفا و75، إثر تسجيل 2701 وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وأظهرت المعطيات الحديثة لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي إصابات كورونا في البلاد بلغ 825 ألفا و306، إثر تسجيل 37 ألفا و346 حالة جديدة، في حين تتصدر نيويورك قائمة الولايات من حيث عدد الوفيات والإصابات تليها نيوجيرسي وماساتشوستس.

وأجريت اختبارات كورونا لـ4 ملايين و163 ألف شخص حتى الآن، بينما تماثل 75 ألفا و673 مصابا للشفاء، ولا يزال 120 ألفا و665 يتلقون العلاج في المشافي.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة وفيات وإصابات كورونا عالميا، تليها في الإصابات إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا، وفي الوفيات إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا.

وحتى عصر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من مليونين و585 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 179 ألفا، وتعافى أكثر من 705 آلاف، وفق موقع "وورلد ميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس.