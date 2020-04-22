متجاهلا أزمة بلاده.. روحاني يعرض خبرات إيران في مكافحة كورونا على سلطنة عمان والدول المجاورة

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، استعداده تقديم ما اعتبرها "خبرة إيران في حل أزمة تفشي فيروس كورونا" لسلطنة عمان ودول المنطقة، متجاهلا حجم أزمة تفشي الوباء في بلاده في ظل تصدرها أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس على مستوى دول المنطقة.

ونقل موقع رئاسة الجمهورية الإيرانية، اليوم الأربعاء، تصريحات روحاني بعد اتصال هاتفي مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، تناولا فيها العلاقات بين البلدين، وتطورات أزمة تفشي فيروس كورونا في المنطقة.

وقال موقع الرئاسة الإيرانية، إن روحاني دعا إلى تضافر الجهود لمواجهة وباء كورونا، مبديا جهوزیة إیران لنقل خبراتها إلی سلطنة عمان فی مواجهة فیروس کورونا، نظرا إلی التجارب والإنجازات الإیرانیة فی هذا الصدد.

ويبدو أن محاولة روحاني استخدامه عبارات تساعده على تقوية العلاقات مع عُمان ودول الجوار، قد أنسته الواقع الذي تعيشه إيران، وسط استفحال فيروس كورونا في جميع أرجاء البلاد، بل وتحول هذا البلد إلى نقطة تفشي الفيروس لدول المنطقة، بعدما سجلت أغلب دول الخليج إصابات لمواطنين كانوا قادمين من إيران.

وتشهد إيران الذي يُعلن رئيسها عن إمكانية استعانة دول الجوار بخبراتها في محاربة الفيروس، تراجعا حادا في الإمكانات الطبية والوضع الصحي في ظل تعاظم تفشي فيروس كورونا، وعدم القدرة على السيطرة على تفشي الوباء الذي بات يُصيب ويقتل مئات الإيرانيين بشكل شبه يومي، وذلك بحسب جامعات طبية وتقارير صحية.

كما كشفت بيانات مسؤولي المستشفيات في العاصمة طهران ومدن كيلان وتبريز وغيرها، بأن عددا كبيرا من الطواقم الطبية أُصيبوا بفيروس كورونا أثناء إشرافهم على علاج الحالات المصابة بالفيروس، وسط نقص الإمكانات التي تدعم حمايتهم من خطر نقل العدوى.

أما عن الخبرة التي زعم روحاني تمتع بلاده بها في مكافحة كورونا، فربما كان يقصد بها الجهاز الذي كشف عنه الحرس الثوري مؤخرا، والذي زعم قدرته على رصد مصابي فيروس كورونا في 5 ثوان فقط وعلى بُعد 100 متر، ما أثار حالة من الجدل والسخرية بين الإيرانيين.

يأتي ذلك، في ظل ما يؤكده مسؤولون محليون، بأن الأرقام التي تُعلنها وزارة الصحة الإيرانية عن حالات كورونا لا تتفق مع الواقع الذي تشهده المشافي والوحدات الصحية، معربين عن شكوكهم من أن أعداد المصابين والمتوفين أضعاف ما تُعلنه السلطات.

وبلغ العدد الإجمالي بإصابات فيروس كورونا في إيران حتى اليوم الأربعاء، 85 ألفا و996 إصابة و5391 حالة وفاة، في حين بلغ عدد الإصابات بالفيروس في سلطنة عمان التي تلقت عرض روحاني المثير، 1614 إصابة و8 حالات وفاة.