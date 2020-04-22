السعودية تسجل 5 وفيات و 1141 إصابة جديدة بكورونا

أعلن التحدث باسم وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مجموعة من المدن.

وأفاد، بأن المملكة سجلت 5 حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 114 حالة وفاة.

وأوضح، أن إجمالي الحالات في المملكة 12772 حالة، بينها 10846 حالة نشطة، منها 82 حالة حرجة تتلقى الرعاية المناسبة.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة السعودية، أن المملكة سجلت 172 حالة تعافي من الفيروس، ليصل مجموع المتعافين إلى 1812 حالة.