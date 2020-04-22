في يوم الأرض.. البابا فرانسيس: الطبيعة لن تغفر لنا تعدينا عليها

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وجه البابا فرنسيس، يوم الأربعاء، نداء مؤثرًا لحماية البيئة في الذكرى الخمسين ليوم الأرض الأول، قائلّا، إن فيروس كورونا المستجد أظهر أن بعض التحديات تحتاج إلى رد فعل عالمي. وأشاد فرنسيس بالحركات المطالبة بحماية البيئة، قائلًا، من الضروري أن "يخرج الشباب إلى الشوارع، ليعلمونا أشياء ظاهرة بوضوح .. لن يكون هناك مستقبل لنا، إذا دمرنا البيئة التي تحمي (وجودنا)". وخاطب البابا جمهوره، في بث من مكتبته، بسبب إجراءات عزل كورونا. وردد المثل الإسباني، أن الله يغفر دائما، وأن الإنسان يغفر أحيانًا، لكن الطبيعة لا تسامح أبدًا. وقال فرنسيس: "إذا أسأنا بشدة للأرض، فإن ردها سيكون سيئًا للغاية".‎