إصابة نحو 3500 عامل صحي في تركيا بكورونا ووفاة 24 منهم‎

المصدر: إ ف ب

أُصيب حوالي 3500 عامل في مجال الرعاية الصحية بتركيا بفيروس كورونا المستجدّ وتُوفي 24 منهم، وفق ما أعلن اتحاد أطباء تركيا اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان الاتحاد، أنه "في المجمل أُصيب 3474 عاملا في مجال الرعاية الصحية بوباء كوفيد-19 بينهم 1307 أطباء، وتُوفي 24 منهم، 14 بينهم أطباء"، وفق المصدر نفسه.

وأودى الوباء بحياة أكثر من 2200 شخص في تركيا من أصل 95 ألف مصاب، حوالي نصفهم في اسطنبول، وفق آخر حصيلة نُشرت أمس الثلاثاء.

وقال اتحاد أطباء تركيا؛ إن معظم العاملين في مجال الرعاية الصحية المصابين يعملون في إسطنبول، كبرى مدن تركيا والتي تضمّ حوالي 16 مليون نسمة.

وسيُفرض حجر إلزامي لمدة أربعة أيام اعتبارا من الخميس في أكبر 31 مدينة في البلاد لمكافحة تفشي كورونا المستجدّ.

ويُفرض عزل إلزامي على سكان 31 مدينة رئيسة في تركيا خلال نهاية كل أسبوع لكن هذا الخميس هو يوم عيد رسمي في تركيا فقررت السلطات أن تفرض منع خروج الخميس وتمدده ليشمل الجمعة أيضا.

واتُخذ قرار فرض عزل في نهاية كل أسبوع في 11 نيسان أبريل، فيما كان تفشي وباء كوفيد-19 يتسارع في البلاد.

ويخضع المسنّون الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والأفراد دون عشرين عاما للعزل الإلزامي منذ أسابيع عدة.