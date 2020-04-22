دائرة عراقية تخصص جوائز ومكافآت مالية لمن يعثر على مصاب بكورونا‎

خصصت إحدى دوائر الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، مكافآت مالية وجوائز، لمن يعثر على مصاب بفيروس كورونا من الأطباء.

وقال مدير دائرة الكرخ في بغداد، جاسب الحجامي، عبر بيان، إنه "لغرض التشجيع على رصد الإصابات بفايروس كورونا، تقرر إحالة اسم كل طبيب يتمكن من تشخيص أي حالة إصابة بالمرض، لإدراج اسمه من ضمن قوائم الأسماء التي سوف ترفع لغرض الحصول على قطعة أرض سكنية ومكافأة مادية".

وأضاف، أنه "يُمنح الطبيب المذكور كتاب شكر وتقدير، لكل حالة شُخصت في دائرتنا".

ودعا إلى "التعامل مع كل حالة مشتبه بها، على أنها حالة إصابة بفيروس كورونا، حتى يتبين العكس بالفحوصات المختبرية والشعاعية، أو أي فحص آخر معتمد".

وسلجت وزارة الصحة العراقية 1602، إصابة بفيروس كورونا، فيما تماثل للشفاء 1093.