قطر.. تسجيل 608 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة

قطر.. تسجيل 608 إصابات جديدة بفيروس...

المصدر: فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الأربعاء، عن حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، فضلًا عن تسجيل 608 حالات إصابة جديدة مؤكدة بـ(كوفيد - 19).

كما أعلنت الوزارة في تغريدات متتالية، نشرتها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، شفاء 75 حالة من هذا المرض، الذي بات يصنف بالجائحة العالمية.

وأوضحت وزارة الصحة القطرية، أن حالة الوفاة الجديدة تعود لمقيم يبلغ من العمر 55 عامًا، توفي نتيجة مضاعفات طبية، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وذكرت، أن معظم الحالات الجديدة المسجلة تعود للعمالة الوافدة، ممن خضع غالبيتهم للحجر الصحي احترازيًا، بعد أن تبيّن مخالطتهم لحالات إصابة مؤكدة.

بينما تعود باقي الحالات الجديدة المصابة بفيروس (كوفيد - 19) لمواطنين ومقيمين، كانوا قد خالطوا مصابين بالفيروس من أفراد أسرهم.

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