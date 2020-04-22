قطر.. تسجيل 608 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الأربعاء، عن حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، فضلًا عن تسجيل 608 حالات إصابة جديدة مؤكدة بـ(كوفيد - 19).

كما أعلنت الوزارة في تغريدات متتالية، نشرتها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، شفاء 75 حالة من هذا المرض، الذي بات يصنف بالجائحة العالمية.

وزارة الصحة العامة تعلن عن تسجيل 608 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، وشفاء 75 حالة من المرض، بالإضافة لحالة وفاة جديدة.#قنا pic.twitter.com/VOiD8A9Hl2 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 22, 2020

وأوضحت وزارة الصحة القطرية، أن حالة الوفاة الجديدة تعود لمقيم يبلغ من العمر 55 عامًا، توفي نتيجة مضاعفات طبية، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وزارة الصحة توضح، أن حالة الوفاة الجديدة تعود لمقيم يبلغ من العمر 55 عامًا، توفي نتيجة مضاعفات طبية، بسبب إصابته بفيروس كورونا (كوفيد -19 ).#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 22, 2020

وذكرت، أن معظم الحالات الجديدة المسجلة تعود للعمالة الوافدة، ممن خضع غالبيتهم للحجر الصحي احترازيًا، بعد أن تبيّن مخالطتهم لحالات إصابة مؤكدة.

بينما تعود باقي الحالات الجديدة المصابة بفيروس (كوفيد - 19) لمواطنين ومقيمين، كانوا قد خالطوا مصابين بالفيروس من أفراد أسرهم.