رغم أزمة كورونا.. الكشف عن تعاظم الفساد بقطاع الأدوية في إيران

كشف مسؤولون إيرانيون، عن تعاظم الفساد وعمليات الكسب غير المشروع في قطاعات وزارة الصحة وإنتاج الأدوية، رغم تصاعد أزمة تفشي فيروس كورونا، وعجز السلطات الصحية عن حل الأزمة، التي باتت تفتك بالإيرانيين بشكل شبه يومي.

وبعث عدد من مسؤولي ومدراء وزارة الصحة الإيرانية سابقًا، رسالة لوزير الصحة، سعيد نمكي، أكدوا فيها، أن "الفساد ينهش بنية وزارة الصحة، والذي يشمل عمليات كسب غير مشروع وإصدار تصاريح توريد أدوية لأشخاص ومؤسسات خاصة".

وأضافت الرسالة المتداولة على مواقع وسائل إعلام تابعة للمعارضة، يوم الأربعاء، أن "هناك شواهد ظهرت مؤخرًا تفيد باستيراد أدوية غالية الثمن، ضمن بروتوكل علاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من بينها دواء "ريمد سيفر" وحذف عدد من الأدوية، أبرزها فافيبيرافير الياباني والكلوروكين، رغم ثمنها القليل، في ظل الحاجة لها في خضم معالجة مرضى كورونا".

وتابع المسؤولون في رسالتهم لوزير الصحة الإيراني، "هناك عمليات جديدة للكسب غير المشروع بوزارة الصحة تتشكل في قطاع الأدوية، رغم الظروف الصعبة التي نشهدها هذه المرحلة، في ظل ألم ومعاناة المواطنين".

وكشفت رسالة المسؤولين السابقين، أن "من بين عمليات الفساد في وزارة الصحة الإيرانية، ما يتمثل في إصدار تصاريح إنتاج أدوية ومعدات طبية، باسم بعض المدراء الحاليين والسابقين، أو حتى باسم أبنائهم وزوجاتهم" وفق ما نقل موقع تليفزيون "إيران انترناشونال".

وكان وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، كشف في وقت سابق، أن "وزارة الصحة تعاني من ديون تُقدر بـ 20 ألف مليار تومان، بدءًا من العام المالي 2019"، مؤكدًا "وجود ما أسماها مافيا الفساد تعبث بشؤون الصحة والعلاج".

ونوه نمكي، إلى أن "الفساد في مجال الصحة والأدوية يسيطر بشكل فج على هذا المجال، لدرجة أن سياسة استيراد الأدوية لعام 2018 دمرت صناعة الأدوية المحلية، وأضرت بوزارة الصحة كثيرًا، فيما تعمل المافيا على ضرب وزارة الصحة، وإثارة دعاية ضدها تكلفت 80 مليار تومان".

يأتي هذا، في ظل تقارير محلية تؤكد تراجع القطاع الصحي والأدوية في إيران، من بينها فشل السلطات في توفير العديد من الأدوية للمواطنين وزيادة أسعارها، إضافة إلى احتكار رجال أعمال العديد من أصناف الأدوية؛ بغية طرحها في الأسواق، بأسعار مضاعفة.