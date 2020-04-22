7 معلومات قد تعرفها لأول مرة عن القهوة

القهوة هي المشروب الأكثر استهلاكا على نطاق واسع، كما أنها ثاني أكثر المنتجات تداولا في العالم بعد النفط، حيث يشارك 25 مليون مزارع في أكثر من 50 دولة في إنتاجها.

لكن هناك معلومات قد تعرفها للمرة الأولى عن تاريخ القهوة، قدمها موقع "Health and Human Research" لعشاقها على النحو التالي:

أغلى قهوة في العالم

ثمة نوع من القهوة يبلغ ثمنه 600 دولار للرطل الواحد، وهو نوع يتم استخلاصه من براز حيوان إندونيسي يدعى الزبّاد، وهو حيوان غير قادر على هضم حبوب البن، لذلك يتم تخميرها في معدته قبل إخراجها، وهذا ينتج قهوة ناعمة وشوكولاتة دون مرارة بمجرد أن يتم جمع تلك الحبوب من البراز وغسلها.

"حزام القهوة"

اليوم، تزرع غالبية القهوة في البرازيل، التي تنتج 40% من الإنتاج العالمي؛ وهذا ضعف عدد منتجي المركز الثاني والثالث، كولومبيا وفيتنام.

والولاية الوحيدة في الولايات المتحدة التي تنتج القهوة تجاريا هي هاواي، مع حبوب كونا المميزة.

ويتمتع كل موقع من هذه المواقع بالدفء والرطوبة على مدار العام المرتبط بالمناطق الاستوائية، وهو مناخ تفضله بذور القهوة كثيرا.

وفي الواقع، جرى تسمية المنطقة الواقعة بين خطي العرض 25 درجة شمالا و30 درجة جنوبا باسم "حزام القهوة" لهذا السبب.

حظرها بضع مرات عبر التاريخ

جرى حظر القهوة بضع مرات عبر التاريخ؛ ففي مكة عام 1511 تم حظرها لأن المسؤولين كانوا على يقين من أنها تسببت في التفكير الراديكالي، كما سماها رجال الدين الإيطاليون في أواخر القرن السادس عشر بـ"المشروب الشيطاني".

وبحلول عام 1623، قرر الزعيم العثماني مراد الرابع فرض عقوبات على شارب القهوة، مثل الضرب أو القذف في البحر.

كذلك جعلت الحكومة السويدية امتلاك أدوات صنع القهوة غير قانوني في عام 1746، والتي تضمنت أكوابا وأطباقا يمكن استخدامها نظريا لأشياء أخرى.

وفي عام 1777، حاول فريدريك العظيم ملك بروسيا حظر القهوة؛ لأنه كان قلقا بشأن مبيعات البيرة.

رقصة المعاز تقود للاكتشاف

تقول الأسطورة إن رعاة الماعز لاحظوا في بداية القرن التاسع أن ماعزهم بدا وكأنه يرقص بعد تناول حبوب القهوة.

وقد حصل راهب على المستوى المحلي بعد انتشار فكرة صنع مشروب من هذه الحبوب وبعد شربه، ظل مستيقظا طوال الليل.

ويمثل هذا الحدث ولادة فنجان القهوة الأصلي، ولكن في أول استخدام للقهوة بشكل عام، تم خلط الحبوب مع الدهون لإنشاء وجبة خفيفة غنية بالطاقة.

وإذا كنت تفضل تدوين التاريخ، فإن أول سجل مكتوب لزراعة القهوة يأتي من اليمن في نهاية القرن الخامس عشر؛ وبعد اكتشاف زراعتها، تم تصدير البن بسرعة كبيرة إلى بقية العالم، وقد بدأت زراعتها في القرن السابع عشر.

مفعول الكريمة

عند إضافة كريمة إلى شراب القهوة، فإنه يحافظ على دفئه لفترة أطول، على الرغم من أن الإضافة الأولية للكريم البارد تبرده إلى حد ما، وبشكل عام، تبرد القهوة بالكريمة بشكل أبطأ 20% من الأسود.

وهذا صحيح لسببين: أولا: كلما كان المشروب أكثر قتامة، زادت سرعة إطلاقه للحرارة. وثانيا، كلما كان المشروب أكثر لزوجة (القهوة بالكريمة أكثر سمكا من القهوة السوداء)، كانت الحرارة أبطأ.

وهناك -أيضا- بعض الأدلة على أن الكافيين الموجود في القهوة مع مادة مضافة (حليب أو كريم) يمتصه الجسم ببطء أكثر.

وتلعب أشياء أخرى دورا أكبر في سرعة استقلاب الكافيين، بما في ذلك كمية الألياف الموجودة في معدتك أيضا.

دقيق القهوة

حبوب القهوة التي نستخدمها هي في الواقع أنوية فاكهة حجرية تشبه الكرز، نمت على شجيرات، ويحتوي كرز القهوة على بذرتين، مع وضع الجانبين معا.

زهاء 10 - 15% من كرز القهوة لديها بذرة واحدة فقط، والتي تسمى كرز القهوة، ومن الشائع الاعتقاد بأن بذور الكرز لها نكهة أكثر، على الرغم من عدم وجود دليل حقيقي على هذا الادعاء.

وبسبب القلق من النفايات، بدأت بعض الشركات في إنتاج منتج يسمى دقيق القهوة، مصنوع من ثمار القهوة المجففة.

لكن الفوائد الغذائية هي المفاجأة الحقيقية؛ فدقيق القهوة هو مصدر غني بالألياف ومضادات الأكسدة والحديد والبروتين والبوتاسيوم.

فوائد صحية

تحتوي القهوة على مستويات عالية من مضادات الأكسدة بالإضافة إلى البوتاسيوم والمنجنيز وفيتامين ب.

وأظهر أحد الأبحاث أن الكافيين الموجود في القهوة يوفر الحماية ضد مرض الزهايمر، ومرض السكري من النوع الثاني، ومرض باركنسون، كما يبدو أن النساء -أيضا- يصبحن أقل عرضة للإصابة بسرطان الجلد عندما يستهلكن الكافيين بانتظام.