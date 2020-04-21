رويترز: عدد وفيات كورونا بأمريكا يتجاوز 45 ألفا

أظهر إحصاء لرويترز أن عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 45 ألفا الثلاثاء أي تضاعف إلى المثلين في غضون نحو أسبوعين فيما تجاوز عدد الإصابات 800 ألف.

والولايات المتحدة بها أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس على مستوى العالم وبها أربعة أمثال عدد الإصابات في إسبانيا ثاني دول العالم من حيث عدد المصابين. وتجاوز عدد الإصابات بالمرض في العالم 2.5 مليون شخص الثلاثاء ويوجد ثلث هذا الرقم في أمريكا الشمالية.

وزاد عدد وفيات الفيروس في الولايات المتحدة بأكثر من 2600 الثلاثاء ولم تعلن قلة من الولايات عدد الوفيات فيها بعد.

وبلغ عدد الإصابات 809 آلاف بزيادة 23 ألف حالة.

لكن وتيرة الإصابات الجديدة تباطأت هذا الأسبوع إذ كانت الزيادة لا تتجاوز 30 ألفا في اليوم على مدى الأيام الثلاثة الماضية. وسجلت الولايات المتحدة زيادة قياسية في عدد حالات الإصابة في الرابع من أبريل نيسان الجاري حين بلغت 35392 إصابة.