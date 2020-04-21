موريتانيا تقرر تخفيف حظر التجول خلال شهر رمضان

أعلنت الحكومة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، أنها ستخفف حظر التجول خلال شهر رمضان المقبل، مع الإبقاء على مختلف الإجراءات الاحترازية الأخرى من فيروس كورونا المستجد.

وقررت اللجنة الوزارية المكلفة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، بعد اجتماع مطول لها، اليوم الثلاثاء، استمرار الإجراءات الاحترازية ضد كورونا خلال الفترة المقبلة، كإغلاق الأسواق، والمطاعم، وتعليق الدراسة، وإغلاق الحدود، وغيرها.

وقال وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق، إن الحكومة الموريتانية، قررت بشكل مؤقت تخفيف حظر التجول خلال شهر رمضان، ليكون ابتداءً من التاسعة مساءً، بدلًا من السادسة مساء، ويستمر حتى السادسة صباحًا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للجنة الوزارية، أن إجراءات أشد صرامة، سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الخطر ما زال محدقًا بالبلاد.

وأعلنت موريتانيا، يوم السبت الماضي، خلوها من فيروس كورونا المستجد، بعد شفاء جميع الحالات التي كانت تحت الرقابة الطبية بعد إصابتها بالفيروس.

وسجلت موريتانيا 7 حالات إصابة بالفيروس، توفيت إحداها الشهر الماضي، فيما شفيت الحلات الست الأخرى.

وما زال عشرات الأشخاص يخضعون للحجر الصحي على عموم التراب الموريتاني، وفق ما أعلنته وزارة الصحة الموريتانية.