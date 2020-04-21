ذات قيمة غذائية عالية.. أطعمة تبقى لفترات طويلة ولا تفسد

عدم الاحتفاظ بالطعام لفترات طويلة، يعتبر واحدا من الدوافع لتكرار عمليات التسوق الغذائي بشكل شبه يومي.

لكن هناك أطعمة ذات قيمة غذائية عالية ويمكن حفظها لفترات طويلة دون أن تتلف، على النحو التالي:

الشاي الأخضر

إذا كنت من هواة القهوة والشاي، فقد يكون من المناسب تناول الشاي الأخضر يوميا، حيث يمتلك الأحماض الأمينية L-theanine التي تزيد من نشاط الناقل العصبي GABA الذي لديه تأثيرات مضادة للقلق ويزيد من الدوبامين في الدماغ ويساعدك على الاسترخاء وتقليل مستويات التوتر.

الشوكولاتة الداكنة

تحتوي الشوكولاتة على مادة فينيثيلامين، التي تزيد من مستويات السيروتونين في الدماغ، مما يجعلنا نشعر بالسعادة.

كما تمتلك الشوكولاتة مستقبلات كانابينويد التي تؤدي لزيادة الشعور بالنشاط، وتحتوي على المركبات ذات التأثير النفسي مثل الثيوبرومين والكافيين، التي تمدنا بالطاقة الهائلة.

كما يساعد البوليفينول الموجود في الشوكولاتة الداكنة في إنشاء أكسيد النيتريك، وتوسعة الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم وتوفير المزيد من الأكسجين.

الكينوا

تعتبر الكينوا بروتينًا كاملاً نباتيًا، لذا فهي تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، كما أنها خالية من الغلوتين، وتحتوي على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة.

بذور الشيا

بذور الشيا غنية بالعناصر الغذائية والألياف وتحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد الجسم في محاربة السموم، كما تمتلك مجموعة من الكربوهيدرات الخاصة والألياف التي تجعل الشيا مثالية لتثبيت الجلوكوز في الدم وتحسين عمل الجهاز الهضمي.

ونظرًا لكونها بلا طعم، فيمكن إضافتها إلى العصائر، وتوابل السلطة، ودقيق الشوفان وغير ذلك.

الفشار

يحتوي الفشار على كثير من الألياف، منخفضة جدًا في السعرات الحرارية؛ وهو ما يعد مفيدا لإنقاص الوزن.