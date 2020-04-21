الأردن يسجل "صفر إصابة" بكورونا داخل حدوده لليوم الثاني على التوالي

أعلنت السلطات الصحية في الأردن، يوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا داخل حدود المملكة، لليوم الثاني على التوالي.

لكن الأردن سجل أمس الاثنين 8 إصابات لسائقي شاحنات قادمين من بلدان وأخرى، و3 حالات مشابهة يوم الثلاثاء.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر في مؤتمر صحفي، الثلاثاء: "لا إصابات بكورونا في داخل المملكة لليوم الثاني على التوالي باستثناء 3 لسائقي شاحنات اكتشفت إصابتهم على المعابر".

وأشار جابر إلى تسجيل 15 حالة شفاء جديدة.

وترفع الإصابات الـ3 الجديدة إجمالي الإصابات المؤكدة في المملكة إلى 428 إصابة، في حين ارتفعت حالات الشفاء إلى 297 حالة، بعد الـ15 حالة جديدة التي أعلن عنها الوزير، الذي قال إنه تم إجراء نحو 3 آلاف فحص طبي يوم الثلاثاء.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة في العاصمة عمان كشف في بداية الإيجاز، أن السلطات ستفرض حظرا شاملا يوم الجمعة المقبل، الذي من المتوقع أن يصادف اليوم الأول من شهر رمضان المبارك.

وأشار الوزير الأردني إلى أن هناك قرارا بإعادة النظر بالحظر في محافظة إربد الأسبوع المقبل، بعد أن تم عزل المحافظة في وقت سابق.