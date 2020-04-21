ارتفاع وفيات وإصابات كورونا في تركيا

ارتفعت، اليوم الثلاثاء، الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد في تركيا، ليحافظ هذا البلد على مركزه المتقدم بين الدول العالم المتضررة من الوباء الفتاك.

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة التركية الصادرة، اليوم، فقد سجلت 4611 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19"، و119 وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2259.

وأوضحت البيانات أن عدد حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 95591 حالة وهو الأعلى مقارنة بأي دولة خارج أوروبا والولايات المتحدة، فيما تعافى 14918 شخصًا من الفيروس حتى الآن.

ووصل عدد الاختبارات التي أجريت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 39429 اختبارًا.