رغم تحذيرات "الصحة العالمية" .. 5 دول عربية تخفف حظر التجول في مواجهة "كورونا"

أعلنت 5 دول عربية تخفيف إجراءات الحظر الوقائي لمواجهة فيروس كورونا، رغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية.

وأقرت السلطات في تونس واليمن والأردن والعراق وفلسطين تقليص ساعات حظر التجول الجزئي الوقائي المقرر للحد من تفشي الفيروس.

يأتي ذلك بالتزامن مع تحذيرات أطلقتها منظمة الصحة العالمية من تأثير تخفيف ورفع الإجراءات الاحترازية الوقائية على عودة انتشار العدوى بالفيروس.

وقررت السلطات الأردنية، اليوم الثلاثاء، تخفيف إجراءات حظر التجول في عدة مدن أبرزها العقبة والكرك والطفيلة ومعان.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن وزير الإعلام أمجد العضايلة قوله: "تخفيف إجراءات حظر التجول المفروض بسبب كورونا في الكرك والطفيلة ومعان، ابتداءً من الأربعاء".

والأحد الماضي، خفف الأردن حظر التجول المفروض على مدينة العقبة، إذ تم السماح لبعض القطاعات التجارية بالعمل، ولسكان المدينة باستخدام سياراتهم ساعات رفع حظر التجوال، الممتد من 10 صباحًا (8:00 ت.غ) حتى 6 مساء (16:00 ت.غ).

وأمس الإثنين، أقرت الحكومة الفلسطينية تسهيلات اقتصادية، وأخرى على الحركة والتنقل، بعد مرور 45 يومًا على بدء أزمة تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس الحكومة محمد اشتية، في مؤتمر صحافي: "ستتم إعادة تشغيل بعض الأعمال والمنشآت الاقتصادية والمصرفية في 8 محافظات، هي غزة ونابلس وطوباس وقلقيلية وطولكرم وجنين وأريحا وسلفيت، كون حالات الإصابة فيها محدودة جدًا".

والأحد الماضي، أعلنت الحكومة التونسية تقليص ساعات حظر التجول الجزئي خلال شهر رمضان من 12 إلى 10 ساعات.

وقال رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ، في مقابلة متلفزة، إن بلاده قررت تمديد الحجر الصحي الشامل حتى 3 أيار/مايو المقبل، ثم سريان حجر صحي مخفف اعتبارًا من 4 أيار/مايو المقبل.

وقررت السلطات اليمنية، اليوم الثلاثاء، رفع حظر التجول في محافظة حضرموت (شرقي البلاد) بدءًا من الخميس المقبل.

وأعلن محافظ حضرموت، فرج سالمين البحسني، في بيان، رفع حظر التجول وفتح المساجد أمام المصلين في شهر رمضان، على أن تتم إعادة النظر في القرار حال ظهور مستجدات بشأن تفشي الفيروس.

كما قرر العراق تخفيف حظر التجول خلال شهر رمضان، مع استثناء بعض المناطق التي تشكل بؤر انتشار كبيرة لفيروس كورونا في البلاد.

ووفق وسائل إعلام محلية بالعراق، قررت اللجنة العليا لمتابعة إجراءات مكافحة كورونا رفع حظر التجول في شهر رمضان من الساعة 6 صباحًا (4:00 ت.غ) وحتى 7 مساءً (17:ت.غ)، مع استثناء بعض المناطق (لم يحددها).

وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، من الرفع المفاجىء لإجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، وقالت إنه إذا جرى تخفيف القيود قبل الأوان فستكون هناك عودة للعدوى.

جاء ذلك عقب تصريح مدير منظمة الصحة العالمية، تيدرس أدهانوم غبريسوس، بأن "الأسوأ قادم" فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا، ليدق ناقوس خطر جديد بشأن الفيروس.