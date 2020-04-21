إصابات كورونا حول العالم تتجاوز مليونين ونصف مليون

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم مليونين ونصف مليون، حتى ظهر الثلاثاء، بحسب معطيات حديثة.

وأظهرت معطيات موقع "Worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس، أن إصابات كورونا بلغت حول العالم، مليونين و503 آلاف و67 إصابة.

وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، بـ787 ألفا و960، تليها إسبانيا بـ204 آلاف و178، ثم إيطاليا بـ181 ألفا و228، وفرنسا بـ155 ألفا و383، وألمانيا بـ147 ألفا و103.

وبلغت إصابات كورونا في الصين 82 ألفا و758، بحسب المعطيات نفسها.

ووصلت وفيات كورونا حول العالم إلى 171 ألفا و790، و عدد المتعافين إلى 659 ألفا و106.