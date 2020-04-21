الإمارات .. 3 وفيات و490 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية بدولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 46 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الإماراتية، أنها أجرت أكثر من 30 ألف فحص ضمن الخطط لتوسيع نطاق الفحوصات؛ ما كشف عن 490 حالة إصابة جديدة بـفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من جنسيات مختلفة، وتخضع جميعها للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 7755 حالة".

كما أعلنت شفاء 83 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 1443.