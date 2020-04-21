قطر تسجل 518 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت قطر، اليوم الثلاثاء، تسجيل 518 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة القطرية، فقد تم "تسجيل 59 حالة شفاء من المرض ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في البلاد إلى 614 حالة". وأوضحت الوزارة أن "معظم الحالات الجديدة المسجلة تعود للعمالة الوافدة ممن خضع غالبيتهم للحجر الصحي احترازيا بعد أن تبينت مخالطتهم لحالات إصابة مؤكدة". وبعد حالات اليوم، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في قطر بكورونا إلى 6533 إلى جانب تسجيل 9 حالات وفاة منذ بدء ظهور المرض في البلاد.