"جونز هوبكنز": أمريكا تحتاج إلى 20 مليون فحص يومياً بعد انتهاء حجر "كورونا"

رأى 45 خبيرا أمريكيا في مجال الطب والعلوم والاقتصاد، أن الولايات المتحدة باتت بحاجة لخطة بديلة عن الحجر والعزل داخل المنازل، تشمل إجراء 20 مليون فحص يوميا لمنع تفشي وباء كورونا بعد فتح الأسواق.

وفي تقرير أعده الخبراء، ونشرته جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أمس الاثنين، فإن تفشي كورونا في الولايات المتحدة الذي أصاب نحو 787 ألف شخص وتوفي بسببه أكثر من 42 ألفا يشكل خطرا يوازي خطر الحرب العالمية الثانية والركود الاقتصادي العظيم عام 1930."

وقال الدكتور دانييل الين الذي شارك في إعداد التقرير المسمى بـ"خارطة طريق" لإعادة فتح الأسواق الأمريكية إنه "من الضروري اعتماد الخطة البديلة التي تقوم على إجراء الفحوص وتتبع الإصابات والعزل المدعم للمصابين"، مبينا أن "ما يحتاجه الناس هو معرفة أن هذه الخطة يمكن أن تكون بديلة عن القيود وإجراءات العزل الإلزامية للأمريكيين، ومثلما تعلمنا كيفية حماية أنفسنا في هذه الأزمة علينا معرفة كيفية تنفيذ تلك الخطة من أجل عكس المنحنى التصاعدي للإصابات."

وأفاد التقرير بأن "الخطة تعتمد على إجراء 5 ملايين فحص على الأقل يوميا بحلول شهر حزيران/يونيو المقبل من أجل إعادة فتح الأسواق بشكل آمن في شهر تموز/يوليو ثم يتم توسيع هذه الفحوصات لتصل إلى 20 مليون فحص يوميا".