الكويت.. استدعاء متطوع نشر أخبارا كاذبة عن تفشي "كورونا" (فيديو)

نفى مصدر أمني في دولة الكويت، صحة ما جاء في مقطع فيديو متداول عن فرض أجهزة وزارة الداخلية حظرا على قاطني 3 بنايات في منطقة المهبولة بالتنسيق مع الصحة الوقائية.

ووفق صحيفة "الأنباء" المحلية، فقد وجه مدير عام مديرية أمن الأحمدي علي الأحيمر المري باستدعاء صاحب المقطع، وهو متطوع، للتحقيق بشأن نشره شائعة عن أن هناك حالات من قاطني البنايات الثلاث ثبتت إصابتها بفيروس "كورونا"، مبينا استغرابه من بث المتطوع معلومات لا أساس لها من الصحة رغم أنه غير مخول بالحديث.

ونشر شخص مقطع فيديو أظهر فيه 3 بنايات، بعد أن أشار إليها، مبينا أن البنايات الثلاث موبوءة "هذا كلها هذي العمارة وهذي وهذي، ثلاثتهم موبوئين، وباء قوي فيهم تقريبا ميتين واحد اللي فيهم كورونا للحين، ما عندهم أماكن، طبعا نحن يايين نيبلهم اكل (نحضر لهم طعاما)، هذي العمارة الثالثة، مصيبة المهبولة مصيبة".

يذكر أن منطقة المهبولة إحدى المناطق التي تم عزلها بشكل كامل في الكويت منذ نحو أسبوعين.