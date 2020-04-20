مصر تُسير جسرا جويا لإعادة رعاياها العالقين في الخارج‎

تسير مصر جسرا جويا ابتداء من غد الثلاثاء، إلى عدد من دول العالم لإعادة مواطنيها العالقين في الخارج، بسبب تعليق الطيران على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وكشف مصدر في وزارة الهجرة المصرية، أن هناك توجيها من القيادة السياسية بضرورة العمل على إعادة المصريين العالقين بمختلف دول العالم، بالتنسيق بين وزارات الخارجية والهجرة والسياحة والطيران المدني وباقي الجهات المعنية في مؤسسات الدولة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إنه سوف يتم تسيير رحلات إلى "واشنطن، بيروت، الرياض، كازابلانكا، أمستردام، موسكو، البحرين، بومباي، جوانزو، جوهانسبرج، بانجكوك، كوالالمبور".

وأضاف أنه سيتم تسيير رحلات إلى "فرانكفورت، المالديف، الجزائر، برشلونة، آثينا، بلجراد، كييف، جاكرتا، أديس أبابا"، من خلال الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني وبالتنسيق مع السفارات في الخارج.

وأعلنت مصر في وقت سابق، عن تسيير عدد من الرحلات الاستثنائية لإعادة المصريين العالقين في بعض الدول بسبب تداعيات فيروس كورونا، لاسيما الأشخاص من ذوي الحالات الإنسانية والطارئة.