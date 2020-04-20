وزارة الأوقاف الجزائرية تحسم جدل دفن موتى "كورونا" وتعلق صلاة التراويح

ردّ وزير الأوقاف الجزائري يوسف بلمهدي، اليوم الإثنين، على جدل تشييع جثامين ضحايا فيروس كورونا المستجد في البلاد، وقال إن أوامر أعطيت لأئمة المساجد للإشراف على عملية دفن موتى "كوفيد 19"، بما يحفظ لهم الكرامة وفق تعاليم الشريعة الإسلامية.

وجاء ذلك في سياق انتقادات محلية لطريقة تعامل السلطات مع عمليات دفن المتوفين بهذا الوباء الآخذ في الانتشار، بشأن حفظ كرامة الموتى واتخاذ إجراءات الوقاية اللازمة للحد من انتشار عدوى الفيروس.

وشدد بلمهدي في تصريحات بثتها الإذاعة الرسمية، أن "الأئمة ينسقون مع السلطات الأمنية في المحافظات ويرجعون دوما إلى الخبرة الطبية لتحديد كيفية التعامل مع ضحايا الفيروس"، مبرزًا التزام الجهات المعنية بـ"تدابير وقائية خاصة يجري اعتمادها خلال تشييع الجثامين، بحضور فردين من أهالي الضحية، وبارتداء اللباس الواقي".

ولأول مرة، يكشف عضو في الحكومة الجزائرية عن وفاة أئمة بعد إصابتهم بالفيروس القاتل، دون تحديد العدد.

وفي سياق متصل بمستجدات الوباء، أعلن وزير الأوقاف الجزائري أن اجتماع لجنة الإفتاء مع اللجنة الحكومية لرصد ومتابعة فيروس كورونا برئاسة الناطق الرسمي باسمها البروفيسور جمال فورار، خلص إلى أن "الصيام لا علاقة له بالوباء، وأن ضرورة المواطنين لشهر رمضان مؤكدة، كما أن المرضى يمتلكون رخصة صحية تُجيز لهم الإفطار".

وأبرز يوسف بلمهدي أن صلاة التراويح ستتم خلال هذا العام في البيوت، دون استبعاده فتح المساجد خلال شهر رمضان إذا تحسّن الوضع الوبائي في البلاد.

إفطار الكوادر الطبية

واستبقت جمعية العلماء المسلمين في الجزائر، السلطات بإعلانها فتوى تجيز إفطار الكوادر الطبية المكلفة بعلاج مرضى كورونا المستجد في المستشفيات، خلال شهر رمضان.

واعتبرت الهيئة؛ أن الأطباء والممرضين الذين تصدروا الخطوط الأمامية لمواجهة فيروس كورونا في المستشفيات، قد اعتمدوا "وسائل وقائية شاقة ومرهقة، احترازًا من العدوى فضلا عن ساعات العمل الطويلة المتواصلة، والانقطاع عن الأهل في سبيل علاج المصابين".

وقالت الجمعية في بيان، إنه "إذا استمر الوضع الوبائي على ما هو عليه فإن كل فرد من الطاقم الطبي المتخصص في مكافحة وباء كورونا عليه أن يبيت نية الصيام ويشرع فيه، فإن حصلت له مشقة شديدة أثناء العمل (مشقة حقيقية لا متوهمة) وخاف على نفسه الضرر أفطر، وعليه القضاء".

وجزمت الهيئة التي ضمت كبار العلماء والفقهاء في الجزائر، بأنه "إذا احتاج أي فرد من الطاقم الطبي المتخصص في مكافحة كورونا إلى الفطر، تحقيقا لا توهما، وظنا غالبا، بسبب الإجهاد الشديد الذي يفقد معه القوة الكافية والتركيز اللازم في عملية إنقاذ النفس، وغلب على ظنه فوات مصلحة المريض، وألجأته الضرورة إلى ذلك فله أن يفطر والضرورة تقدر بقدرها، وعليه القضاء".