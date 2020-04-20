"مجموعة العشرين": كورونا كشف عن نقاط ضعف بالأنظمة الصحية

أكد وزراء صحة مجموعة العشرين الاثنين، أن جائحة كورونا كشفت عن"نقاط ضعف منهجية" في أنظمة الصحة العالمية، دون التطرق إلى قرار الولايات المتحدة المثير للجدل تعليق التمويل لمنظمة الصحة العالمية.

وقال الوزراء في بيان مشترك بعد أن عقدوا اجتماعا افتراضيا الأحد استضافته السعودية، إنهم أدركوا أن "جائحة كوفيد-19 سلطت الضوء على نقاط ضعف منهجية في الأنظمة الصحية".

وبحث الوزراء أيضا "ضرورة رفع مستوى فاعلية النظم الصحية العالمية من خلال مشاركة المعرفة وسد الفجوة في الجاهزية والقدرة على الاستجابة للوقاية من التهديدات الوبائية والاستجابة لها".

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 164 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية الأحد، وشُخّصت أكثر من مليونين و363210 إصابات رسميا في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء.

ولم يتطرق بيان وزراء صحة مجموعة العشرين إلى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي تجميد تمويل بلاده لمنظمة الصحة العالمية في وسط تفشي وباء كوفيد-19، متهما اياها بارتكاب "أخطاء" عديدة في كيفية مواجهة الأزمة.

والولايات المتحدة هي أكبر مساهم على الإطلاق في تمويل منظمة الصحة العالمية وقد دفعت لها العام الماضي 400 مليون دولار، وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة قرار ترامب معتبرا أن "هذا ليس وقت خفض موارد" منظمة دولية كهذه منخرطة في المعركة ضدّ وباء كوفيد-19.