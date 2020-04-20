رصد 5 إصابات كورونا جديدة في فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 329.

وقال كمال الشخرة، مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية، في مؤتمر صحفي عقده بمقر رئاسة الوزراء الفلسطينية، في مدينة رام الله، إنه "تم تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين الإجمالي إلى 329".

ومن بين مجمل الإصابات، 15 حالة في قطاع غزة، فيما البقية في الضفة الغربية.

وأشار الشخرة إلى أن الحصيلة السابقة، لا تشمل المصابين في مدينة القدس الشرقية المحتلة، حيث تمنع إسرائيل الوزارة من العمل هناك، مشيرة إلى أن المعطيات تفيد بإصابة 120 فلسطينيا هناك.