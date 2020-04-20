إيران تلغي حظر التنقل بين المحافظات رغم تفشي كورونا

ألغت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، حظر التنقل بين المحافظات الذي قامت بتطبيقه في 26 من آذار/مارس الماضي، من جراء تفشي فيروس كورونا وتزايد معدلات الإصابة والوفيات في البلاد.

وقال رئيس مركز معلومات ومراقبة حركة المرور في شرطة المرور الإيرانية، العقيد نادر رحماني، لوكالة أنباء "بانا" شبه الرسمية، إنه "تم رفع الحظر المفروض على حركة المرور بين المحافظات في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف رحماني: "لم يكن هناك حظر على حركة المرور بين المقاطعات في جميع أنحاء البلاد منذ صباح اليوم، مع انتهاء خطة التباعد الاجتماعي وحظر حركة المرور بين المحافظات".

ووفقا له، "تم الإبلاغ عن حركة مرور سلسة في الطرق السريعة، خصوصا باتجاه المدن الشمالية"، مشيرا إلى أن "هناك ازدحامات في حركة المرور من العاصمة طهران باتجاه المدن الأخرى".

وشهدت الطرق التي تربط محافظة مازندران شمال إيران حركة مرور كبيرة من باقي المدن الإيرانية، بحسب ما ذكر رئيس شرطة المرور بالمحافظة العقيد "علي رضا قدمي".

وتعد محافظة مازندران من المحافظات التي تضررت من فيروس كورونا حيث ارتفعت فيها معدلات الإصابات والوفيات، ويوجد حاليا أكثر من 500 مصاب بكورونا يرقدون في مستشفيات المحافظة، وفقا لمصادر طبية.

وحتى يوم أمس الأحد، ارتفع عدد الوفيات في إيران إلى 5118 شخصا فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 82 ألفا و211 من جراء تفشي فيروس كورونا، وفقا لما ذكره المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور.

وظهر فيروس كورونا المستجد في إيران في شباط/فبراير الماضي، بعد تسجيل أول حالتي وفاة بمحافظة قم وسط البلاد.