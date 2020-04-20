بها أكثر من 200 إصابة.. الكويت تعزل 3 عمارات تفشى بها كورونا

فرضت وزارة الصحة في الكويت الحجر الصحي الإلزامي على ثلاث عمارات في منطقة المهبولة بمحافظة الأحمدي عقب تصنيف العمارات بالموبوءة "نظراً لوجود مئات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا داخلها".

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مصدر صحي "أنه تم فرض الحجر الإلزامي على جميع القاطنين في هذه العمارات الثلاث الموجودة في منطقة المهبولة المعزولة".

وأشار المصدر "إلى وجود أكثر من 200 إصابة مؤكدة بالفيروس داخل هذه العمارات إضافة إلى حالات اشتباه، وقد تم تزويد القاطنين فيها بالوجبات الغذائية والحاجات الضرورية".

وسبق أن تداولت بعض الحسابات الإخبارية مقطعاً قيل إنه من أمام العمارات الثلاث، بعد إشارة الشخص الذي قام بالتصوير "إلى أن هذه العمارات موبوءة بكورونا بشكل كبير وهي في منطقة المهبولة".

شاهد/ رصد عمارات في "المهبوله" موبوءة في الكورونا pic.twitter.com/2QqDUrf5kP — خبر عاجل (@Breakingkw) April 19, 2020

وقال "إن عدد المصابين بالفيروس قرابة 201، ويعيشون في هذه الأبنية الثلاث، وهم فيها لعدم وجود أماكن لعزلهم بها"، موضحاً "أنه يتم إيصال الأغذية لهم وإنزالها عند أبواب العمارات".

وكانت السلطات قد عزلت قبل أسابيع منطقة المهبولة التي يقطنها نسبة كبيرة من الوافدين من جنسيات مختلفة بعد اكتشاف إصابات كبيرة بالفيروس داخل المنطقة معظمها لحالات قيد التقصي الوبائي.

ويقول عدد من المتابعين "إن سبب انتشار الفيروس بسرعة في هذه المنطقة هو وجود أعداد كبيرة من الوافدين في أماكن سكن مشتركة تفتقد للشروط الصحية الملائمة مما جعلها أماكن موبوءة بالفيروس".