مصر تتخذ إجراءات حازمة بشأن شم النسيم ورمضان في ظل كورونا

قال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية، إن الحبس والغرامة 4 آلاف جنيه (253 دولار)، عقوبة المخالفين لقرارات الحكومة بشأن حظر التجمعات خلال احتفالات شم النسيم.

وأشار سعد، خلال مداخلة تلفزيونية إلى أنه "في حال تجمع أكثر من 5 أشخاص ستصل عقوبة تجمعهم إلى الحبس"، موضحًا أن التجمعات الأسرية ممنوعة، وأن "كافة الأجهزة ستعمل على منع التجمعات"، لافتًا إلى منع وسائل النقل العام والجماعي (رحلات عائلية)، في كل أنحاء مصر.

كما أكد أنه لا مفر من استمرار حظر التجوال خلال شهر رمضان، متابعا "كل المعطيات أمامنا من زيادة معدلات الإصابات تحتم من حظر التجوال خلاله".

وعلق "مينفعش نقول في رمضان مفيش حظر، والأمور تعود إلى نصابها، لأننا لو اتخذنا مثل هذا إجراء نكون بهذا أفسدنا كل الجهود المتخذة خلال الفترة السابقة".

وأكد سعد أنه سيكون هناك حظرا جزئيا في رمضان ويجب أن يستمر، مشيرًا إلى أن لجنة الأزمات ستحدد عدد ساعاته خلال اجتماعها هذا الأسبوع وقبل يوم الخميس المقبل.

واختتم "أتمنى أن يستغل الناس شهر رمضان بعدم الخروج فترة النهار، وفي المساء يكون هناك حظر جزئي، ونأمل أن يلتزم المواطنين ليكون أمامنا فرصة في اتخاذ إجراء جديد قبل عيد الفطر".

وكانت الحكومة المصرية أعلنت تمديد حظر التجول في عموم البلاد بشكل جزئي أسبوعين إضافيين لينتهي يوم الخميس المقبل، في إطار إجراءاتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).