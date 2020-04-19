وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 40 ألفا

كشف إحصاء لرويترز أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوز 40 ألفا الأحد، وهو أعلى عدد وفيات على مستوى العالم وتقريبا ضعف عدد وفيات إيطاليا صاحبة ثاني أعلى عدد وفيات في العالم.

واستغرقت الولايات المتحدة 38 يوما بعد تسجيل أول حالة وفاة في 29 فبراير شباط لتصل إلى 10 آلاف حالة وفاة في السادس من أبريل نيسان لكنها بعد خمسة أيام فقط وصلت إلى 20 ألف حالة وفاة، بحسب إحصاء رويترز.

وزاد عدد الوفيات في الولايات المتحدة من 30 ألفا إلى 40 ألفا في أربعة أيام بعد إضافة وفيات محتملة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس دون إجراء فحوصات في مدينة نيويورك.

وسجلت الولايات المتحدة حتى الآن أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة وتجاوزت الإصابات 750 ألفا وقد زاد الرقم إلى مثليه في 13 يوما. وزادت الحالات الجديدة أمس السبت بنحو 29 ألف حالة، وهي أقل زيادة في ثلاثة أيام.

وتقدم أكثر من 22 مليون أمريكي بطلبات للحصول على إعانة بطالة في الشهر الماضي حيث أدى إغلاق الشركات والمدارس والقيود الشديدة على السفر إلى التأثير على الاقتصاد.