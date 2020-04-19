الصحة اليمنية تكشف نتيجة فحص الحالة الوحيدة المشتبه بإصابتها بكورونا في عدن

أكدت لجنة الطوارئ في وزارة الصحة اليمنية، مساء الأحد، أن نتيجة الفحوصات، التي أجريت للحالة المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد بالعاصمة المؤقتة عدن كانت سلبية.

وقال المتحدث باسم لجنة الطوارئ اليمنية الدكتور علي الوليدي في تصريح صحفي، إن نتائج الفحوصات للمشتبه به كانت سلبية، مشيرًا إلى أن عدن خالية من الوباء ولا يوجد باليمن سوى إصابة واحدة مؤكدة في حضرموت، تم تسجيلها في مدينة الشحر بتاريخ 10 من شهر نيسان/إبريل الجاري.

وتداولت وسائل اعلام محلية يوم أمس السبت، أخبارا عن وجود حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا لرجل أربعيني، يعمل بائع خضار في حي الشيخ عثمان شمال عدن.