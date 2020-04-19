15 وفاة و112 إصابة جديدة بكورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان اليوم الأحد، تسجيل 15 وفاة و112 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح العدد الكلي للوفيات جراء الفيروس حتى الآن 239، في حين ارتفع إجمالي الإصابات لـ3144 حالة.

وكشفت وزارة الصحة عن خروج 31 من المصابين بالفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا إلى 732 حالة.

وقال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، إن جميع الحالات المسجلة بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

من جانبها وجهت وزيرة الصحة هالة زايد الشكر للقوات المسلحة لدعمها القطاع الطبي، كما "أثنت على جهودها في عمليات تعقيم وتطهير المنشآت الحيوية والطرق والميادين".