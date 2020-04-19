الأردن.. 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا وتخفيف إجراءات الحظر في محافظات الجنوب

أعلن الأردن، اليوم الأحد، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 7 حالات شفاء.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر، إن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في المملكة ارتفع إلى 417 حالة، بعد تسجيل الحالات الأربع الجديدة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة في العاصمة عمان، أنه تم تسجيل 7 حالات شفاء، ما يرفع حالات الشفاء إلى 276 حالة".

وبين أن القطاع الطبي في المملكة أصبح بمقدوره إجراء 2500 فحص طبي يومي، إلى جانب وصول عدد فرق التقصي الوبائي إلى 150 فريقًا في مختلف محافظات المملكة، مؤكدًا أنه "من المقرر أن تكون المملكة قادرة على إنتاج مليون كمامة يوميًا في غضون الأيام الـ10 المقبلة.

وكان وزير الإعلام العضايلة كشف في بداية المؤتمر، عن تخفيف إجراءات الحظر في محافظات الجنوب، وهي: الكرك، والطفيلة، ومعان، ابتداءً من الأربعاء.

وأكد أنه "سيتم التعامل بحزم مع أي مظاهر تخالف التعليمات في المحافظات الأربع، والعودة إلى الوضع السابق، خلال مدة التقييم التي تمد لـ4أيام".