حاكم نيويورك: كورونا يبدأ مساره الانحداري

المصدر: أ ف ب

أعلن حاكم نيويورك آندرو كومو، اليوم الأحد، أن وباء "كوفيد-19" في الولاية التي تعد أكبر بؤرة لفيروس كورونا في الولايات المتحدة، "بدأ مساره الانحداري".

وقال كومو خلال مؤتمر صحفي:"تجاوزنا نقطة الذروة، وكل المؤشرات في هذه المرحلة تدل على أننا بتنا في مسار انحداري" لمنحنى فيروس كورونا في الولاية.

وأكد أن"مواصلة المسار الانحداري تتوقف على ما نفعله لكننا الآن في مسار انحداري".

وكان كومو قال، أمس السبت، إن "الانخفاض الأحدث في عدد من يدخلون المستشفيات، وغير ذلك من المؤشرات الدالة على تحسن الوضع، يشير إلى أن الولاية ربما تكون قد تجاوزت ذروة أزمة فيروس كورونا وعلى طريقها نحو استقرار نظام الرعاية الصحية".

وأوضح أن"عدد من دخلوا المستشفيات للعلاج من "كوفيد-19"، بلغ 16967، بانخفاض يزيد على 1300 حالة خلال الأيام الثلاثة الماضية".