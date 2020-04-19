وفيات كورونا اليومية في إيطاليا عند أدنى مستوى منذ أسبوع

قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، إن وفيات وباء فيروس كورونا المستجد في البلاد زادت 433 حالة، اليوم الأحد، وهو أدنى مستوى يومي منذ أسبوع، بينما تباطأ عدد حالات الإصابة الجديدة إلى 3047 من 3491 في اليوم السابق.

وكان عدد الوفيات، يوم أمس السبت، 482 نزولًا من 575، يوم أمس الأول الجمعة، فيما يشير العدد اليومي للوفيات والإصابات إلى استمرار الوضع المستقر على نطاق واسع خلال الأسبوعين الماضيين.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور المرض في 21 من شهر فبراير/شباط الماضي إلى 23660 وهو ثاني أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة 178972.